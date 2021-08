Dzeko rientra a Roma dalla vacanza: «Se torno a Trigoria? Vediamo»

Lunedì 9 Agosto 2021, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 21:12

Quella di oggi potrebbe essere l'ultima notte romana di Edin Dzeko. Dopo i due giorni di riposo concessi da José Mourinho, che ha trascorso con la moglie in Croazia, il centravanti giallorosso è rientrato con un volo privato nella Capitale. «Domani sarò a Trigoria? Vediamo...», è stata la risposta del giocatore che ha praticamente definito il proprio accordo con l'Inter e già domani potrebbe non prendere parte all'allenamento della squadra, previsto alle 17, per volare a Milano e chiudere l'accordo.