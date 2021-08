Dzeko-Inter è ufficiale. La Roma: «Preso atto della sua volontà di giocare altrove»

Sabato 14 Agosto 2021, 22:04 - Ultimo aggiornamento: 22:06

Edin Dzeko è un giocatore dell'Inter. E, dopo aver segnato nell'amichevole contro la Dinamo Kiev, a suggellare l'accordo tra i nerazzurri e l'ex attaccante della Roma mancava solo l'ufficialità, che è arrivata al triplice fischio dell'arbitro. «FC Internazionale Milano comunica che Edin Dzeko è un nuovo calciatore nerazzurro: l'attaccante bosniaco arriva dalla Roma a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2023. #WelcomeEdin», si legge nel comunicato della società milanese, a cui fanno da eco anche i giallorossi.

Dzeko è dell'Inter, il comunicato della Roma

Anche i capitolini hanno fatto la loro nota in cui hanno spiegato la motivazione che ha spinto il bosniaco a lasciare Roma dopo sei anni: «L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Edin Dzeko all’FC Internazionale Milano. Il calciatore, classe ’86, è arrivato nella Capitale ad agosto 2015 e ha segnato 119 gol in 260 presenze con la maglia giallorossa. Dopo sei stagioni, Edin ha deciso di continuare la propria carriera altrove. La società prende atto del suo desiderio e intende ringraziare Edin per quanto fatto fino a oggi, augurandogli il meglio per il futuro».