Dzeko, il giorno dell'Inter: visite mediche e firma a Milano

Mercoledì 11 Agosto 2021, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 10:26

È il giorno di Dzeko all'Inter. Il bosniaco partirà alle 10:30 per Milano. L’arrivo all’aeroporto Linate è previsto alle ore 11:15, poi visite all’Humanitas e firma in sede. L’ormai ex giallorosso si legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni (contratto da 6 milioni di euro a stagione), mentre il club di Trigoria incasserà un piccolo indennizzo sui 2 milioni.