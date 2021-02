Roma, si ferma Dzeko: lesione all'adduttore. Stop di 20 giorni

Edin Dzeko ha riportato una lesione all’adduttore sinistro che lo terrà in infermeria per i prossimi 15/20 giorni. L’attaccante questa mattina si è recato alla clinica Villa Stuart per i controlli strumentali a seguito dell’infortunio rimediato ieri sera contro il Braga che lo ha costretto a chiedere il cambio al 22’ della ripresa.

APPROFONDIMENTI EUROPA LEAGUE La Roma pesca lo Shakhtar e Fonseca trema. Ma c'è il dolce ricordo... EUROPA LEAGUE Roma, Pinto: «Con lo Shakhtar sarà una finale».... A NYON Ottavi Europa League: la Roma trova lo Shakhtar. Milan con il... CALCIO Roma-Braga, Fonseca: «Mi piace se i giocatori si... IL COMMENTO Roma, la qualificazione agli ottavi sporcata dall'infortunio a...

La Roma pesca lo Shakhtar e Fonseca trema. Ma c'è il dolce ricordo della semifinale di Champions

Il bosniaco salterà, quindi, la partita contro il Milan di domenica sera, ma anche quelle contro Fiorentina, Genoa e la gara d’andata con lo Shakhtar di Europa League (11 marzo). Possibile il rientro tra i convocati con il Parma (14 marzo) e il ritorno tra i titolari nella seconda gara di Europa League con gli ucraini (18 marzo).

Ultimo aggiornamento: 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA