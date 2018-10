🇧🇦 @EdDzeko finds the back of the net against Northern Ireland with career goal number 3⃣0⃣0⃣! 👏👏👏 pic.twitter.com/5REmH3nwmV — AS Roma English (@ASRomaEN) 15 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dzeko avanza e non si ferma più. Il centravanti giallorosso, andando in gol due volte con la Bosnia nella sfida all’Irlanda del Nord, ha toccato quota 301 gol in carriera (dati transfermarkt), che la Roma ha prontamente twittato: sono 246 con le squadre di club di cui 78 con la maglia della Roma, 72 con il Manchester City, 85 con il Wolfsburg e 11 con il Teplice. Altri 55, invece, li ha messi a segno con la sua nazionale.