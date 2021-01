Dzeko risponde presente. Alla duecentesima presenza da titolare in giallorosso, il bosniaco lascia il sigillo. Pesante, da numero 9, il trecentesimo personale con le squadre di club. La Sampdoria si rassegni: ogni volta che Edin vede blucerchiato si scatena. Con quello di ieri è il settimo centro ai liguri (6 in campionato, 1 in Coppa Italia), il terzo nelle ultime due partite. E particolare da non sottovalutare che ogni gol, è sempre più bello del precedente. Alle due reti al volo dello scorso giugno, stavolta l’ex City ha voluto aggiungere la stoccata tipica del centravanti, attaccando il primo palo sul cross di Karsdorp bruciando così il malcapitato Colley. Stravinto il confronto a distanza con Quagliarella, Edin conferma la Roma sul podio, aumentando il vantaggio sul quarto posto, con il +2 sul Napoli. E da uomo navigato, nonché capitano, non si accontenta. L’invito rivolto alla società ad intervenire sul mercato non può passare in secondo piano: «Siamo a metà stagione, il terzo posto ci dà fiducia - spiega a Dazn - Però si può migliorare sempre, gennaio è un mese difficile per trovare giocatori, ma ci si può riuscire. Si può migliorare la squadra anche a gennaio».

FIENGA FRENA

Parole inequivocabili che pesano come un gol. Perché la Roma che vola, ha bisogno di nuova linfa per non rischiare di ritrovarsi all’improvviso con il fiato corto. Le gare ravvicinate, lo snodo cruciale tra metà gennaio e i primi 15 giorni di febbraio - dove i giallorossi affronteranno in rapida sequenza Lazio, Inter, Verona e Juventus, intervallati soltanto dallo Spezia sia in campionato che in Coppa Italia - meritano uno sforzo del club. Fonseca continua ad assicurare di essere in stretto contatto con Pinto mentre il Ceo Fienga - dopo aver asserito ieri come il primo obiettivo del club sia quello di «recuperare il punto di Verona» tolto per il caso Diawara - ha provato a frenare: «Il tecnico non ha effettuato nessuna richiesta. La linea guida della Roma - ha proseguito - rimane quella di effettuare investimenti sostenibili nel medio-lungo termine. Vogliamo far leva sulle capacità di scouting, affidandoci anche alla Primavera». Tradotto: in arrivo, profili giovani. Alla Reynolds (destinato alla Juventus) per intenderci. Chissà se le considerazioni di Dzeko alzeranno l’asticella. Anche perché per migliorare nell’immediato, servono giocatori pronti. Quelli che ha in mente Paulo che vorrebbe almeno un attaccante: El Shaarawy o Bernard. Intanto Edin si gode il momento. Terzo centro di fila (Atalanta, Cagliari e Samp), il quarto nelle ultime 5 partite (aggiungendo il Bologna), il settimo in campionato in appena 12 presenze e la consapevolezza di esser tornato al centro dell’universo giallorosso. A tal punto che le sirene di mercato non lo attraggono più. E nonostante l’Inter sia pronta, una volta ceduto Eriksen, a tornare alla carica, il centravanti chiude la porta in anticipo: «No, rimango qui». Musica per le orecchie.

