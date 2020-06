Roma, Dzeko in versione figlio: «Auguri papà». Le foto su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dzeko, su Facebook, ha voluto festeggiare con qualche giorno di anticipo la Festa del Papà (in Bosnia è il 21 giugno) postando alcune foto anche insieme al padre. Queste le sue parole:“Sono sempre legato alla mia famiglia, le catene più forti che esistono in questo mondo. La mia famiglia è tutto per me e sono particolarmente sensibile ai miei genitori, soprattutto dopo che sono diventato padre. Ho vissuto tante cose nella mia vita, tristi e belle, ma ho sempre saputo che c’era qualcuno che mi avrebbe coperto le spalle e tutto quello che sono riuscito a fare nella vita, è grazie ai miei genitori. Oggi sono un padre e mentre torno a casa dopo l’allenamento e le partite, ho solo un pensiero su come abbraccerò i miei figli. Grazie papà per avermi mostrato come dovrebbe comportarsi un vero padre, e spero di averti reso orgoglioso. Nessun risultato, nessun obiettivo, niente in questo mondo sarà mai più potente, prezioso e più importante dei bambini. Sono ancora il tuo bambino e lo sarò sempre. Ti amo!“.Redazione