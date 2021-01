Questa partita l’avrebbe potuta giocare a maglie invertite. E non solo un anno fa quando il triangolo Icardi-Higuain-Dzeko non andò a dama. L’ultima settimana del 2019, dunque non più tardi di 15 giorni fa, Marotta in una conference call - dove erano presenti il vice di Ausilio (Baccin), l’agente Martina e altri intermediari - accennando al futuro di Eriksen si è lasciato sfuggire come l’unico calciatore che continua ad avere in mente Conte è sempre e soltanto Edin. Anche adesso. Bene quindi ha fatto il centravanti a chiudere i discorsi sul nascere nell’immediato post Roma-Sampdoria: «No, rimango qui». Lo ha fatto alla soglia dei 35 anni (che festeggerà il 17 marzo) con la consapevolezza che forse è arrivato il momento per togliersi qualche soddisfazione anche con la maglia della Roma. Sinora i piaceri sono stati soltanto a livello personale con la scalata al podio dei bomber giallorossi di sempre. Adesso occupa il gradino più basso (con 114 gol) ma Pruzzo non è poi così lontano. Prima di chiudere, vorrebbe vincere anche qualcosa a livello di squadra. C’è riuscito con il Wolfsburg, ha bissato con il City, ora all’appello manca soltanto la Roma.

LA SFIDA DEI 9

Domani incrocerà nuovamente Kolarov, quasi un fratello per lui. Un altro che sarebbe potuto diventarlo, lo sfiderà invece in campo. Si tratta di Lukaku. Il rapporto tra i due è ottimo. Lo dimostra sia la stima reciproca manifestata a più riprese che quel dialogo avvenuto sul manto erboso lo scorso 20 luglio. Un abbraccio a fine partita, con Edin che inizia a parlare all’orecchio del belga che prima ascolta e poi strabuzza gli occhi, guardandolo tra il sorpreso e il divertito. Un dialogo segreto che per settimane ha fatto temere il peggio, prima del tira e molla con la Juve, sfumato nel post Verona-Roma quando tutto ormai lasciava presumere l’addio. Dzeko è rimasto e domani scenderà in campo da avversario. Il nerazzurro al bosniaco porta bene: gol (2) o assist (6) in 7 incroci. Numeri che spiegano perché Conte farebbe carte false pur di portarlo a Milano. Il capitano è uno dei pochi che può sia giocare insieme a Lukaku che sostituirlo. L’ex ct se ne dovrà fare una ragione: al netto dell’imminente cambio di procura, Edin a gennaio ha deciso di non muoversi. Nell’ultimo turno, a Crotone, ha quasi riposato, cedendo spazio e palcoscenico a Borja Mayoral che ha risposto con una doppietta. Domani, però, tocca a lui, l’attore protagonista.

MONTIEL

Se si eccettuano i 300 secondi finali di mercoledì, Edin arriva da tre centri di fila (Atalanta, Cagliari e Samp), quattro nelle ultime 5 partite (aggiungendo il Bologna) disputate, che portano il totale in campionato a 7, in appena 12 presenze e 1001 minuti. In stagione è arrivato invece a quota 1542 l’argentino Montiel. In Sudamerica danno il suo passaggio alla Roma imminente per 7 milioni. Il presidente del River Plate, a Laroma24.it, invece frena: «Non abbiamo raggiunto nessun accordo per la cessione del ragazzo».

