Dybala tratta con lo United ma chiede tanto. Juve preoccupata: Paratici vola in Inghilterra

Continua la trattativa, ds della, è volato in Inghilterra per dare un'impulso all'operazione ed aiutare il club inglese a raggiungere in tempi brevi un accordo con l'argentino. Il sì della Joya è infatti necessario per il via libera allo scambio con. Ma le richieste dell'ex rosanero (più di 10 milioni di euro a stagione) sono ritenute molto alte dai Red Devils. Il tempo poi sta per scadere. Il calciomercato in Inghilterra chiude l'8 agosto e il Manchester United deve avere in tasca l'accordo con il nuovo attaccante, per lasciar partire l'ex Everton. Intanto Dybala è il viaggio: il giocatore sarà domani mattina aper le consuete visite mediche, che anticiperanno il colloquio con Sarri. Un confronto che comunque non sposterà di molto la decisione della Juventus.L'affare Lukaku-Dybala viene seguito con molta attenzione dall'Inter, da tempo sulle tracce della punta dello United e su altri attaccanti. Nelle ultime ore, il ds Ausilio ha avuto nuovi contatti con l'entourage di. Piace molto anche Cavani, ritenuto però non il giocatore ideale - per motivi di età - da affiancare a Dzeko. Capitolo uscite: Montella ha chiamato. Resta l'ostacolo ingaggio.