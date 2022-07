Lunedì 18 Luglio 2022, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 11:42

Tiago Pinto ha consegnato la 10 a Paulo Dybala dopo aver sentito Francesco Totti al telefono. Un gesto determinante per portare a termine la trattativa e convincere l’argentino ad accettare il progetto Roma. Dybala ha ascoltato la proposta con entusiasmo e adesso attenderà di parlare con il capitano Lorenzo Pellegrini prima di prendere una decisione così importante. Non è escluso che possa inizialmente partire con la 21 e poi cambiare. Ma nessuno, a partire da Francesco Totti, ostacolerà la scelta. Quello di offrire la 10 a Paulo è stato un gesto propedeutico a portare a termine la trattativa con successo. Dybala, infatti, ha compreso quanto la Roma abbia intenzione di metterlo al centro del progetto e dell'importanza che avrà nello scacchiere di Mourinho. All'ipotesi aveva già aperto lo stesso Totti lo scorso giugno, sia pubblicamente sia in privato.