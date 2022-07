Dybala alla Roma, tifosi in delirio: sui social già veste la maglia giallorossa. E all’estero è in prima pagina

La città, sponda romanista, scoppia d’entusiasmo. È arrivato Paulo Dybala. La Joya vestirà giallorosso, è già in volo verso il Portogallo con il presidente Friedkin e Tiago Pinto dove si aggregherà alla sua nuova squadra. Una trattativa che ha subito un’accelerazione nelle ultime ore e che è stata ultimata nella notte tra lo stupore generale. «È il più grosso colpo da Batistuta», si sente dire nelle radio specializzate sulla Roma.

Sui social il nome di Dybala è balzato in trend topic, tifosi di tutte le squadre commentano il nuovo acquisto romanista: dai quelli della Lazio che sottolineano i recenti infortuni, passando per gli juventini che adesso chiedono a gran voce Zaniolo e gli interisti che parlano di occasione sprecata.

La Dybala Mask è già di moda

Ma sono i giallorossi i protagonisti che oltre a inondare i social di complimenti alla proprietà, postano fotomontaggi in cui la Joya indossa la maglia della Roma intento a fare il gesto della “Dybala mask”. Non solo, ma anche la stampa estera dedica le prime pagine web all’acquisto targato Friedkin: il quotidiano Marca titola “Dybala firma con Mou”, il The Sun mette la notizia nel blocco principale, Il Clarin scrive “Lo dirigerà Mourinho”. Come accadde con lo Special One, ora anche con Dybala il mondo si muove per annunciare l’acquisto, un impatto mediatico e social che raramente un club come la Roma può assicurarsi. Nelle prossime ore è previsto l’annuncio ufficiale e il primo allenamento con la squadra. Ed è solo l’inizio.