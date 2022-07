Dybala-Roma, ora è fatta: il sì a Mourinho arriva nella notte. Stipendio da 6 milioni a stagione, ora la maglia numero 10?

Paulo Dybala ha detto sì alla Roma. Nella notte, intorno alle 2, l’argentino ha avvertito direttamente Josè Mourinho nel ritiro portoghese via messaggio, contestualmente i suoi agenti avvertivano la Roma di aver accettato l’offerta per un contratto da 6 milioni l’anno tra parte fissa e bonus. Dybala sarà giallorosso nelle prossime ore e con ogni probabilità indosserà la maglia numero 10. Sarà direttamente Francesco Totti a dare il benestare, l’uomo che con Josè Mourinho si è speso più di tutti per la trattativa. Tiago Pinto ha poi messo a punto il rush finale: non è mai andato in Portogallo nella prima settimana di lavoro, ci andrà direttamente con Dybala. E la città impazzisce.