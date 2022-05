Venerdì 13 Maggio 2022, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 11:11

Nicolò Zaniolo deve ancora tornare a essere il calciatore che era prima dell’infortunio. Il suo rapporto con il gol in questa stagione ha lasciato a desiderare (2 centri in Serie A, 7 totali), alcune prestazioni sono state al di sotto della sufficienza e il rapporto con José Mourinho non avrebbe preso una buona piega. Ecco perché Tiago Pinto qualche mese fa ha certificato di non poter garantire la sua permanenza nella Capitale anche il prossimo anno. Dichiarazioni che sono rimbalzate in tutto il mondo calcistico, dalla Francia all’Inghilterra, fino a Torino. Sì, perché la Juventus sarebbe intenzionata ad acquistare il talentino giallorosso per sostituirlo a Dybala. La Joya, infatti, ha annunciato che a fine stagione lascerà i bianconeri per cercare sistemazione in un altro club che sia in grado di valorizzarlo.

La stima di Mourinho per Dybala

Ed ecco che spunta, di nuovo, la Roma di Mourinho: Josè lo stima, l’ultima volta che lo ha incontrato glielo ha detto personalmente («Mi piacerebbe tanto allenarti») e sarebbe il giocatore perfetto per cominciare la scalata verso il ritorno alla Champions League. Un affare costoso, perché l’argentino, che si libererà a parametro zero, non ha intenzione di scendere sotto gli 8 milioni a stagione. Ingaggio che potrebbe spaventare la Roma (ma non l'Inter) visto il rosso il bilancio e il monte salari alle stelle.

Qualche mese fa, Pinto aveva contattato l’agente del giocatore Antunes, ma poi non ci sarebbero state più telefonate perché non rispecchierebbe l’identikit ideale dell’investimento perfetto (ingaggio troppo alto se relazionato agli infortuni). La suggestione, però, resta, soprattutto se la Roma dovesse privarsi di Zaniolo: a quel punto sarà necessario fornire a Mourinho un altro campione da affiancare ad Abraham nella corsa Champions.