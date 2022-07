Dybala-Roma, Paulo è partito da Torino su un aereo dei Friedkin: andrà in Portogallo per visite e unirsi al ritiro

Dybala è partito questa mattina intorno alle 9 con un volo privato per il Portogallo messo a disposizione del club: è un Gulfstream G650 della "flotta" della famiglia Friedkin che si muove sempre a bordo dei suoi jet privati. A bordo il general manager Tiago Pinto che ha concluso la trattativa con la Joya. Il giocatore si aggregherà direttamente alla squadra in ritiro ad Albufeira, conoscerà i nuovi compagni e stringerà la mano a José Mourinho. Sempre in Portogallo sono previste le visite mediche.

APPROFONDIMENTI SPORT Foto LA TRATTATIVA Dybala-Roma, ora è fatta IL FOCUS Dybala, un fenomeno anche social: un brand vivente che vale...

La trattativa

Nella notte, intorno alle 2, l’argentino ha avvertito direttamente Josè Mourinho nel ritiro portoghese via messaggio, contestualmente i suoi agenti avvertivano la Roma di aver accettato l’offerta per un contratto da 6 milioni l’anno tra parte fissa e bonus. Dybala sarà giallorosso nelle prossime ore e con ogni probabilità indosserà la maglia numero 10. Sarà direttamente Francesco Totti a dare il benestare, l’uomo che con Josè Mourinho si è speso più di tutti per la trattativa. Tiago Pinto ha poi messo a punto il rush finale: non è mai andato in Portogallo nella prima settimana di lavoro, ci andrà direttamente con Dybala.