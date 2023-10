Dybala e l'infortunio, come sta? In settimana nuovo controllo al ginocchio, obiettivo Inter

«Ci mancano Pellegrini e Dybala per connettere attacco e centrocampo». José Mourinho dopo la partita di ieri vinta contro il Monza 1-0 al 90', ha rimarcato l’assenza di due pedine fondamentali nel suo scacchiere. Fantasisti li chiama, perché sono imprevedibili e non danno punti di riferimento alle difese avversarie. Loro riescono a far rendere al meglio Lukaku e, in generale, tutto il reparto offensivo. Ma quando rientreranno dai rispettivi infortuni? Quello più atteso è Dybala che si sta allenando con abnegazione per recuperare in tempo per l’Inter. Obiettivo possibile, ma non scontato perché Paulo in settimana si sottoporrà a una nuova visita per controllare lo stato della lesione distrattiva al collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Oggi il tecnico ha concesso un giorno di riposo, ma lui assieme agli altri infortuni si è fatto trovare a Trigoria per proseguire il lavoro di recupero.

Probabilmente, il rientro verosimilmente avverrà per il derby del 12 novembre, salterà dunque andata e ritorno con lo Slavia Praga, Inter e Lecce. Non è migliore la situazione di Lorenzo Pellegrini che ne avrà ancora per altri 15/20 giorni a causa della lesione ai flessori della coscia destra. Paura anche Ndicka e Azmoun: il primo ha finito la partita con una contusione al piede destro, l’iraniano con un fastidio al polpaccio destro. Entrambi saranno valutati in giornata.