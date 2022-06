Inter, Dybala in stand by. Milan ottimismo per Maldini e Massara. Fiorentina, pressing su Jovic

Inter e Chelsea continuano a definire gli ultimi dettagli legati ai bonus per Lukaku. Entrambi i club lavorano per chiudere l’affare entro il fine settimana (ci sono ancora 9 giorni di tempo per usufruire delle agevolazioni fiscali del decreto crescita). Intanto, è in stand by Dybala. Per due motivi: la priorità, come detto fin dall’inizio di questa trattativa, è riportare Romelu a Milano. In secondo luogo, c’è ancora distanza tra offerta (5,5 milioni di euro) e richiesta (7 più uno di bonus). Nei prossimi giorni è atteso un altro incontro tra l’Inter e l’entourage dell’argentino. Però per far quadrare i conti serve la partenza di due tra Dzeko (corteggiato da Juventus e Napoli), Sanchez e Correa. Certo, la situazione è delicata e può esserci l’inserimento di qualche altro club. Presi Bellanova e Asllani e bloccato Milenkovic, mentre Skriniar è vicino all’addio. E Dumfries piace al Chelsea. Atteso a ore il rinnovo di Simone Inzaghi.

Milan, Maldini e Massara verso il rinnovo

Invece, filtra ottimismo al Milan sui rinnovi di Paolo Maldini e di Frederic Massara, due degli artefici dello scudetto. Il club di via Aldo Rossi punta ad annunciarli entrambi venerdì. E poi potrà partire l’assalto per Botman, che vuole solo i rossoneri, e Renato Sanches, che si è promesso al Diavolo, ma è forte, anzi fortissimo, il pericolo Psg. E nelle ultime ore su di lui è piombata anche la Juventus. Infine, altro obiettivo è De Ketelaere del Bruges. Per Lang, sempre del Bruges, servirà uno sforzo economico da parte della nuova proprietà, RedBird di Gerry Cardinale.

Juve tra Di Maria e Kostic

La Juventus attende Di Maria, tratta Kostic e potrebbe salutare Rabiot. Il Monza, che ha chiuso per Ranocchia, offre 15 milioni di euro all’Inter per Pinamonti (che tentenna), mentre Radu è vicinissimo alla Cremonese. Il Napoli può salutare Fabian Ruiz, che piace in Premier. La Fiorentina va in pressing su Jovic e si mette in mezzo a Juventus e Inter per Cambiaso. Infine, ultima idea per il Bologna. Si tratta di Ilicic dell’Atalanta.