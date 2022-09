Argentina, Dybala in tribuna nell'amichevole contro Honduras. Scaloni: «Giocherà la prossima»

«Non volevo rischiare Dybala, giocherà la prossima partita». Spiega così il tecnico dell’Argentina Scaloni l’assenza della Joya nella prima amichevole negli Stati Uniti di preparazione al Mondiale contro Honduras vinta 3-0 (gol di Lautaro Martinez e doppietta di Messi). L’allenatore lo ha escluso per preservarlo da eventuali ricadute. Paulo aveva saltato il match tra Roma e Atalanta di domenica scorsa per un risentimento muscolare al flessore sinistro, ma successivamente ha risposto positivamente alla convocazione.

Dybala, l'infortunio e le condizioni in vista di Inter-Roma

Inizialmente lo staff medico della nazionale ha deciso di non farlo allenare con la squadra per consentirgli un recupero completo e per questo Scaloni ha preferito spedirlo in tribuna. Resterà in ritiro e disputerà la seconda amichevole contro la Giamaica che si terrà a New York il 27 settembre. Poi, rientrerà a Roma e sarà a disposizione di Mourinho a partire dal giovedì 29, a sole 48 ore dalla sfida con l’Inter a San Siro del 1° ottobre. «Quando si avvicina il Mondiale si vuole sempre andare in nazionale, non volevo mancare. Lavorerò sempre nello stesso modo: dando tutto al mio club per far sì che il ct mi veda e possa contare su di me. Sogno di vincere in Qatar», ha detto l'attaccante nell'antivigilia della partita.