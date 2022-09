Dybala sorride accanto a Messi in ritiro con l'Argentina. L'infortunio al flessore è superato

Paulo Dybala è a Miami, ha raggiunto l’Argentina con cui resterà fino al 27 settembre. Sta bene e appare sorridente in una foto pubblicata dalla Federazione. Lo scatto la ritrae su una cyclette tra Messi e Tagliafico, è sereno e disteso, tutto lascia pensare che il dolore al flessore sinistro accusato durante il riscaldamento di Roma-Atalanta, è che gli ha fatto assistere alal partita dalla tribuna, sia ormai alle spalle. Partecipare al Mondale è una delle priorità della Joya e non rispondere alla convocazione di Scaloni per le gare contro Honduras (23 settembre) e Giamaica (27) avrebbe rischiato di pregiudicare la sua presenza in Qatar.

Dopo un periodo chiaro scuro in bianconero, Paulo ha scelto di rilanciarsi con la Roma. Al momento ha all’attivo tre gol e due assist, è il migliore del reparto offensivo giallorosso ed è già diventato indispensabile per dare una svolta alle partite. Mourinho era certo che sarebbe rimasto a Trigoria per i prossimi 15 giorni, ma lui ha risposto alla convocazione volando a Miami dove in queste ore l'Albiceleste è in ritiro. Il programma prevede una sessione d’allenamento fino al giorno della partita, il 22 il tecnico Scaloni parlerà in conferenza stampa e descriverà le condizioni dell’attaccante. Dopo la partita con l’Honduras, il trasferimento a New York fino al 27. Successivamente, il ritorno nella Capitale, sarà a disposizione di Mourinho a 48 ore dalla gara contro l’Inter del 1° ottobre.