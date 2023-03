Roma, alla ripresa sarà tour de force: Mourinho concede 6 giorni di pausa. Paura Dybala in nazionale

La Roma stacca la spina. José Mourinho ha concesso una pausa alla squadra fino a martedì 28 marzo per dare ai giocatori la possibilità di depurarsi dalle scorie degli ultimi risultati in campionato. Contro Sassuolo e Lazio non sono arrivati punti che sarebbe stati molto utili alla corsa alla Champions. Resta comunque a -1 dal quarto posto, ma il pericolo di perdere la scia è concreto.

Inoltre, lo Special One non potrà contare su 14 nazionali: Cristante (Italia), Pellegrini (Italia), Spinazzola (Italia), Rui Patricio (Portogallo), Wijnaldum (Olanda), Zalewski (Polonia), Dybala (Argentina), Ibanez (Brasile). Le riserve, invece, sono kumbulla (Albania), Celik (Turchia), Solbakken (Norvegia), Tahirovic (Bosnia), Bove (Italia Under 21) e Volpato (Italia Under 20). Non sono stati convocati dal ct dell’Inghilterra Southgate Abraham e Smalling che ne approfitteranno per riposare e ritrovare la forma. Intanto,

Dybala in Argentina ha riportato una contusione alla spalla destra a seguito di uno scontro con Angel Correa. L’attaccante dopo essersi toccato più volte la parte dolorante ha proseguito l’allenamento. Sarà determinante in vista del tour de force che spetterà la squadra alla ripresa del campionato il 2 aprile. Si tratta di sette partite in 27 giorni, una media di un match ogni quattro giorni. In campionato i giallorossi affronteranno Sampdoria (casa), Torino (trasferta), Udinese (casa), Atalanta (trasferta) e Milan (casa), a cui aggiungere le due gare dei quarti di Europa League contro il Feyenoord. Inoltre, alla ripresa ci sarà da gestire l’emergenza difesa per via delle squalifiche di Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante a cui aggiungere il recente infortunio di Karsdorp al menisco che lo lascerà fuori per circa un mese un mezzo.