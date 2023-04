Dybala infortunato, costretto al cambio dopo 24 minuti di Feyenoord-Roma: ecco cosa è successo, entra El Sharaawy

Subito una tegola per José Mourinho in avvio di Feyenoord Roma. Dopo appena 24 minuti Paulo Dybala si è accasciato sul campo lamentando un fastidio all'adduttore. Nulla da fare per l'argentino che ha chiesto il cambio. Il tecnico portoghese ha fatto alzare dalla panchina in fretta e furia Stephan El Sharaawy che ha preso il posto della Joya al fianco di Abraham in attacco.

Diretta Feyenoord-Roma

Dybala infortunato, lo scenario

Ora sarà da valutare l'entità dell'infortunio di Dybala anche in vista dei numerosi impegni che attendono la formazione giallorossa nelle prossime settimane. Domenica c'è l'Udinese allo stadio Olimpico, poi il ritorno di Europa League contro gli olandesi e, a seguire, la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta.