Dybala e Ronaldo prendono la mira per la Champions

Szczesny 6 Rimane a guardare le due punizioni di Ciano fuori di un soffio, nessuna parata degna di nota.Cancelo 6,5 Salta sempre l’uomo, gioca a testa alta e non la butta mai via. E pian piano migliora ad assimilare i meccanismi difensivi.Bonucci 7 Giganteggia contro Ciofani e Ciano, di fisico e in anticipo. Soffia il gol del 2-0 a Khedira in anticipo, un buon rodaggio per Madrid.Chiellini 6,5 Attento, puntuale, equilibrato.(25’ st Caceres 6 Entra subito in partita)De Sciglio 6,5 La sorpresa positiva di questa stagione, non fa rimpiangere Alex Sandro. Spinge quando deve e non fa passare uno spillo in fase difensivaKhedira 6,5 Gioca di esperienza, senza strafare, sempre al posto giusto. Mette nelle gambe benzina per la Champions(35’ st Pjanic ng)Bentancur 6 Regista vice Pjanic, non ha i tempi e nemmeno il piede del bosniaco ma ci mette grinta e carattereEmre Can 6,5 Fisicamente non è ancora al 100%, ma in crescita costante. Peso e centimetri che si fanno sentire in mezzo al campo.Dybala 7 Sull’1-0 sembrava di rivedere Pirlo: movimento del corpo, pulizia del calcio e parabole del pallone rubate al “Maestro”. Gol capolavoro ma anche movimenti e giocate da vero “10”, rischia di far venire giù lo stadio con uno stop di tacco. Toccherà a lui anche a Madrid?Mandzukic 7 Partita sporca con due lampi: il colpo di testa respinto corto da Sportiello per il 2-0 di Bonucci e l’assist per il 3-0 di Ronaldo. Basta e avanza.Ronaldo 7 Nel primo tempo ci prova in tutti i modi, pesca Dybala per l’1-0. Nella ripresa sfonda la porta con un destro al volo che sigilla la partita, è già in clima Champions. (20’ st Bernardeschi 6 Entra a risultato acquisito e amministra)Allegri 7 Probabilmente ha avuto ragione lui a far giocare quasi tutti i titolari. Ha ricevuto le risposte che aspettava dalla difesa, da Dybala e da Ronaldo. Ora a Madrid avrà solo l’imbarazzo della scelta, specie in attacco.