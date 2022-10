Dybala come sta? Infortunio muscolare e lesione che sarà valutata oggi, ecco le previsioni

L’infortunio di Paulo Dybala mette nei guai José Mourinho che potrebbe perdere il suo bomber fino al 2023 (7 gol in stagione di cui 5 in campionato e 2 in Europa League). A dirlo è stato il portoghese nel post gara di ieri: «Dybala sta male. Probabilmente molto male. Perdiamo un giocatore a partita. Non aveva problemi dopo la partita con il Betis, stava bene. Lui e Pellegrini erano in perfette condizioni. Io non rischio i giocatori in dubbio». La Joya ha subito l’infortunio tre minuti dopo l’inizio del secondo tempo di Roma-Lecce, a seguito di un calcio di rigore andato a segno e che ha decretato il 2-1 giallorosso. Si è immediatamente toccato la parte anteriore della coscia sinistra e ha chiesto il cambio. In panchina era scuro in volto, occhi lucidi e visibilmente arrabbiato. Ha parlato con un preparatore che aveva accanto e levandosi la pettorina gps l’ha gettata con stizza a terra. Poi la coscia è stata interamente fasciata e applicata una borsa del ghiaccio nella parte anteriore.

Roma-Lecce, le pagelle: Smalling è ovunque, flop Zaniolo. Pellegrini prezioso

Roma, tira aria di svolta (buona): invertito il trend con le big del torneo

Infortunio Dybala, quando recupera

L’infortunio di Dybala potrebbe tenerlo in infermeria almeno un mese, dipenderà dal grado della lesione che ha riportato. Non è ancora a rischio il Mondiale in Qatar, il campionato finirà il 13 novembre e se nelle prossime quattro settimane recupererà Scaloni lo convocherà. A preoccupare è la sua fragilità muscolare che in sette stagioni alla Juventus gli ha fatto saltare oltre 50 partite. È anche questo uno dei motivi per i quali i bianconeri hanno scelto di non rinnovare il contratto perdendolo a parametro zero. Con la Roma è la seconda volta in meno di un mese che ha problemi fisici. La prima è stata contro l’Atalanta durante il riscaldamento: ha sentito un leggero dolore e ha chiesto di non giocare. Subito dopo è partito per gli Stati Uniti dove ha raggiunto la nazionale argentina: «Era necessario saltare una partita per non saltare un mese», ha detto l’attaccante spiegando il forfait con i bergamaschi. Il ct non gli ha fatto disputare nemmeno un minuto nelle gare contro Honduras e Giamaica. Al suo ritorno ha giocato contro Inter, Real Betis e Lecce, quest’ultima gara gli è stata fatale.