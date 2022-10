Dybala come sta? Tra affetti e palestra alla ricerca del recupero sprint: obiettivo Mondiale. E intanto tifa Roma da casa

Paulo Dybala guarderà Sampdoria-Roma dal divano di casa. Triste per non partecipare alle ultime partite prima del Mondiale, ma con la speranza di volare in Qatar. La Joya ha ritrovato il sorriso grazie agli affetti più cari che gli sono stati vicino in questo momento di profondo dispiacere. La lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata nella gara contro il Lecce poteva anche essere più grave, ma gli esami hanno certificato che si tratta di un infortunio che si può recuperare nel giro di 5/6 settimane. Intanto, Paulo posta sui social una foto con la mamma all’ombra del Colosseo per farle gli auguri di buon compleanno e poco dopo una nella palestra di casa dove si allena quotidianamente. Restare in forma è l’obiettivo principale, non perdere il tono muscolare e rimanere aggrappato al treno Mondiale.

Il ct dell’Argentina Scaloni ha inviato un suo collaboratore in Europa per verificare le condizioni di tutti i giocatori infortunati. Quelle di Dybala sono in miglioramento ed è per questo che entrerà nella lista dei pre convocati per la Coppa del Mondo e, probabilmente, anche in quella definitiva. Per accelerare il recupero non è escluso che farà uso di infiltrazioni con i fattori di crescita o con le cellule staminali. Metodi che permettono alla ferita nel muscolo di cicratizzarsi più velocemente a cui andranno abbinate fisioterapia, massaggi ed esercizi specifici. Erano note la fragilità dell’attaccante anche prima che la Roma lo tesserasse ed è forse questo uno dei motivi che ha spinto la Juventus a perderlo a parametro zero. Con i bianconeri ha saltato più di 50 partite in sette anni, proprio a causa degli infortuni. Mourinho lo ha voluto a tutti i costi a Trigoria, ha pianificato assieme a lui e ai preparatori allenamenti specifici per cercare di arginare il più possibile il pericolo infortuni.

Prima della partita contro l’Atalanta, ad esempio, Dybala ha sentito un piccolo dolore alla coscia e José, senza pensarci due volte, lo ha mandato in tribuna per preservalo. È solo un esempio dell’attenzione che ci mette lo Special One nel gestire il suo attaccante più prolifico. Senza Paulo il reparto offensivo giallorosso rischia di andare in difficoltà, dovranno sopperire Abraham, Zaniolo, Belotti e Pellegrini, rimasti a corto di gol in questa prima fase della stagione. E la gara di Marassi può essere un buon inizio.