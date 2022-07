Roma, ufficiale l’acquisto di Dybala: il club pubblica la sua foto sui social

Finalmente è ufficiale: Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Il primo tweet del club è arrivato alle ore 12 a cui è stata allegata una foto degli occhi dell’attaccante nell’oscurità e una clessidra. Nei prossimi minuti verrà pubblicato il comunicato ufficiale.

Già ieri il club attraverso i social aveva nascosto il nome e cognome dell’argentino nelle iniziali di 11 cinguettii, un rebus che non è passato inosservato agli attentissimi tifosi giallorossi. Ieri sera, Dybala ha assistito all’amichevole tra Roma e Sporting terminata 3-2 in favore dei portoghesi, si trovava in tribuna ed è arrivato a fine primo tempo a causa del ritardo nella firma dei contratti. Tiago Pinto e l’agente Antun hanno impiegato circa 36 ore per redigerli e trovare la forma corretta che potesse mettere d’accordo entrambe le parti.

Un lavoro lungo che ha dato i suoi frutti solo in serata, lasciando libero Paulo di assistere alla partita dei suoi nuovi compagni. Non è escluso che Mourinho lo faccia esordire contro il Nizza sabato sera, magari qualche minuto per presentarlo alla piazza anche se la forma fisica non è ancora eccellente.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Paulo Dybala 🐺🇦🇷

The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned forward!

We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/eb0TXYXamk

