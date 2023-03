Roma, Dybala star in Argentina, ma è già in volo per l’Italia. Ok Solbakken e Celik in nazionale

Gioia, spensieratezza e felicità. Paulo Dybala tornerà rivitalizzato dalla settimana e mezzo trascorsa in nazionale. Feste, celebrazioni, affetto e anche un po’ di calcio, per la precisione 30 minuti contro Panama e 23 contro il Curaçao ieri con tanto di assist stellare a Montiel (partita finita 7-0). Un totale di 53 minuti che non hanno intaccato la sua forma fisica, anzi, gli hanno permesso di riposare e allenarsi a dovere per recuperare in vista del campionato. Paulo rientrerà nella Capitale tra stanotte e domani mattina, si metterà subito a disposizione di Mourinho per l’impegno contro la Sampdoria all’Olimpico di domenica prossima (ore 18) e sarà protagonista nel mese di fuoco determinante per la qualificazione in Champions e il futuro in Europa League. Quando rientra dalla nazionale, Paulo riesce a dare sempre qualcosa in più: è accaduto contro l’Inter lo scorso 1° ottobre e un paio di mesi fa con il Bologna da fresco campione del mondo. Saranno a Roma in giornata, invece, Solbakken e Celik entrambi titolari rispettivamente in Georgia-Norvegia (1-1) e Turchia-Croazia (0-2). Ola ha giocato per 80' ed è stato sostituito con Brynhildsen 60 secondi dopo aver incassato un’ammonizione. Celik, invece, ha giocato esterno destro nella difesa a quattro, un ruolo diverso rispetto a quello che gli chiederà di coprire Mourinho domenica prossima.

Roma, attacco al quarto posto: Mourinho attende il risveglio delle punte, mancano le reti di Belotti e Abraham

Roma-Sampdoria, la probabile formazione

Con mezza difesa titolare squalificata (Mancini, Ibanez e Kumbulla) sarà il turco lui a giocare centrale assieme a Llorente e Smalling. A centracampo Wijnaldum-Matic, sulla corsia di destra Zalewski e su quella di sinistra Spinazzola (Karsdorp ha subito un intervento al menisco). In attacco fiducia ad Abraham (in ballottaggio con Belotti), che sarà coadiuvato da Pellegrini e Dybala.

