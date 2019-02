Cesare Barchiesi non è più l’allenatore del Duepigreco. Con una nota disusa attraverso i canali ufficiali il club ha annunciato l’esonero del tecnico. C’è già il nome del sostituto per il resto della stagione: in panchina siederà Lucas Gatti, fino ad ora secondo nel Senica che milita nel massimo campionato in Slovacchia.

Ultimo aggiornamento: 19:40

