Dudelange-Milan, le pagelle rossonere: Castillejo, assist vincente. Laxalt moto perpetuo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REINA 6Debutto ufficiale con la maglia rossonera. Lui è quello che corre meno pericoli di tutti.ABATE 5.5Dalle sue parti non sfonda con intensità.CALDARA 6Come Reina, esordio con la casacca del Milan. Sfiora il vantaggio con un colpo di testa.ROMAGNOLI 6Non è una partita nella quale deve fare gli straordinari.LAXALT 6.5I cross migliori arrivano da lui.BERTOLACCI 5.5Gattuso da lui si aspettava qualcosa in più. Cresce, però, nella ripresa.JOSÉ MAURI 5.5Non scendeva in campo con il Milan da una vita. Gli manca quello spunto utile per accendere la fase offensiva.BAKAYOKO 6Con Laxalt è quello che cerca di rendersi più pericoloso.CASTILLEJO 6Nel primo tempo sbaglia tanto, poi il Dudelange cala il ritmo e lui qualcosa può fare. Suo l’appoggio per il gol di Higuain.HIGUAIN 6.5Sua la prima occasione del match. A inizio ripresa Frising gli nega il gol con una bellissima parata. Si rifà subito dopo segnando lo 0-1.BORINI 5.5Non gioca di certo la sua miglior partita con il Milan. Sbaglia spesso l’ultimo passaggio. Colpisce un palo sullo 0-1KESSIE 6In campo per dare ordine in mezzo.GATTUSO 6Non gli è piaciuto l’atteggiamento della squadra, ma torna con vittoria e tre punti.