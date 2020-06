© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che sia un calcio diverso non ha dubbi. Che sia anche un calcio migliore lo spera. Daniele Doveri, arbitro di Roma 1, è stato il primo direttore di gara italiano a dirigere una finale di coppa Italia a porte chiuse.«È stata una sensazione strana, nuova, ma comunque bellissima».«Dirigere una finale è una grande gioia per ogni arbitro. Per me lo è ancora di più, avendo raggiunto due traguardi: arbitrare all’Olimpico e in una finale».«Forse sì, perché la componente emotiva è importante. Ma se il bicchiere lo vedi mezzo pieno e non mezzo vuoto, ogni sensazione si trasforma in un input positivo».«Guardate, fino a un mese fa il calcio, come molte altre attività, sembrava destinato a interrompersi definitivamente. Eravamo tutti fermi. Oggi, invece, siamo ripartiti, sia pure con tutte le precauzioni necessarie. Se non c’è emozione forte in questo...».«Sicuramente. Un bel messaggio, che vede il calcio come un veicolo attraverso il quale restituire normalità a tutto il Paese. Perché anche il battibecco calcistico, o un semplice sfottò, possono aiutare a ritrovarci nella normalità».«Per molti è stato come rivedere degli amici, gente con la quale condividi molto e che non vedevi da tempo. In tutti ho visto entusiasmo e voglia di tornare in campo».«No, quella non l’ho vista in nessuno di noi».«È naturale, come lo hanno avuto tutti gli italiani. I miei timori erano sopratutto per i miei familiari, ai quali chiedevo massima attenzione nei comportamenti, anche se a Roma il lockdown è stato vissuto con meno ansia che al Nord».«La dimostrazione che la voglia di ripartire è diffusa in tutto il sistema arbitrale. E che si riparte tutti insieme».«Ed è giusto, perché è quello che ci dà la serenità per scendere in campo».«Non cambia assolutamente. Noi dobbiamo far rispettare le regole di gioco senza pensare al contorno, anche se ci auguriamo che presto gli spalti tornino a riempirsi dell’entusiasmo della gente».«In effetti è vero. Personalmente ho dovuto regolare il tono della voce. Senza pubblico non c’è bisogno di alzarlo per farti sentire dai calciatori».«No, questo non c’entra niente. Noi parliamo di aspetti tecnici con i nostri colleghi o avvertiamo semplicemente i calciatori. Sono altri che si mettono la mano davanti la bocca quando parlano...».«Bene, poche proteste e distanziamento. C’è tanta responsabilità».«Speriamo. Sarebbe bello che da quest’esperienza traumatica nascesse un nuovo modello di vivere le partite di calcio, in cui tutti possiamo migliorarci».«È sempre stato così, non è cambiato molto: è la nostra missione essere sopra le parti».«Credo che nessuno di noi pensi alle vacanze. C’è una fortissima voglia di arbitrare che un’estate passata in campo non peserà davvero».