Mourinho: «Dirò sì a un club ma non parlerò degli altri»

José Mourinho, recentemente accostato anche alla Roma, in un’intervista rilasciata ai microfoni dell'emittente tv araba Sport Bein, si è soffermato a parlare del suo futuro: «Ho molto rispetto per i club che hanno mostrato interesse nei miei confronti e che mi hanno cercato, credendo che io possa essere la persona giusta. Questo mi rende davvero molto orgoglioso. Alla fine ne sceglierò uno, ma non sono il tipo di persona che ne parlerà, perché ho rispetto per tutti. Aspettiamo e vediamo». Come dire: non spiegherò i motivi che mi avranno portato a dire "no" a questo o a quel club.





© RIPRODUZIONE RISERVATA