Non solo Higuain, Pjanic e Khedira, anche Douglas Costa lascia Torino e vola in Brasile

L’ultimo esule bianconero è Douglas Costa che ha lasciato l’Italia ieri sera con volo privato, per tornare in Brasile. Stesse modalità dei compagni Higuain, Pjanic e Khedira nei giorni scorsi, dopo una decina di giorni di isolamento volontario presso il proprio domicilio, DC11 ha deciso di tornare in patria e ricongiungersi alla famiglia, in attesa di sviluppi sulla stagione in corso visto che al momento la Juventus non ha ancora programmato la ripresa degli allenamenti alla Continassa. Ronaldo è ancora a Madeira, nei giorni scorsi invece Higuain è tornato a Buenos Aires dalla mamma malata, Pjanic e Khedira rispettivamente in Lussemburgo e Germania, ieri Douglas Costa è tornato in Brasile e non è escluso che nei prossimi giorni altri stranieri della Juventus possano lasciare Torino per far ritorno in patria.

