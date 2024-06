Dortmund-Real Madird, tripla invasione di campo: uno di loro con la maglia di Mellstroy, lo streamer misogino

La partita delle partite è cominciata subito con il piede storto. La finale di Champions League, che si sta tenendo a Wembley con il borussia Dortmund che sfida il Real Madrid, è durata appena trenta secondi che l'arbitro è dovuto subito intervenire. Partita fermata e match sospeso nonostante non fosse passato neanche un minuto dal fischio di inizio a causa di un'invasione di campo.

Cosa è successo in finale di Champions

L'arbitro Vincic ha dovuto mettere mano la fischietto dopo appena 30 secondi dall'inizio della gara. Un tifoso ha deciso di fare invasione di campo subito dopo l'avvio del match e mentre la sicurezza si occupava di lui, ne è entrato un altro in campo che ha colto l'occasione per farsi un selfie con alcuni giocatori. L'invasore di campo ha scelto due personaggi non da poco: Bellingham e Vinicius Jr. che lo hanno visto poi sfrecciare via dopo aver scattao le foto. E mentre la sicurezza si occupava anche di lui, doppo pochi secondi è entrato un terzo individuo sul terreno di gioco, con gli stewart che hanno dovuto faticare per ristabilire subito l'ordine.

Dopo circa un minuto, l'arbitro ha potuto far ricominciare la sfida.

Due di questi avevano sulla maglietta stampato il nome di Mellstroy, uno streamer misogeno che ha avuto diversi problemi con la legge soprattutto per i contenuti pubblicati. In passato il bielorusso, all'anagrafe Andrei Burim, ha pubblicato video in cui convinceva ragazze a spogliarsi in live oppure dirette in cui inneggiava alla droga e ai soldi facili oltre che, come riporta last-gamer.com, materiale pornografico o di violenza, come quando ha picchiato una modella in live. La sua maggior fonte di reddito sono state le sponsorizzazioni di casinò illegali che lo hanno pagato per delle dirette.

La sua fama è aumentata quando ha convinto con la menzogna diverse persone a fargli pubblicità, pubblicando video in cui invitavano a seguirlo o anche una foto. Il suo profilo è diventato così famoso da convincere anche gente come Mr Beast o Khaby Lame a unirsi a questa sua sponsorizzzazione. Per convincere i personaggi non famosi, lo streamer bielorusso ha promesso dei soldi che non sono mai arrivati. Lo stesso potrebbe essere sucesso questa sera.