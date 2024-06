Dortmund-Real Madrid, dove vedere la finale di Champions: Ancelotti svela (a sorpresa) la formazione con tre ore di anticipo

La finale di Champions League si prepara a infiammare Wembley, con il Borussia Dortmund e il Real Madrid che si sfidano per cercare di alzare al cielo il trofeo più importante per club. La partita servirà per salutare grandi leggende dei due club, con Toni Kroos che si ritira e Luka Modric che lascerà il club a zero. Dall'altra parte, invece, Marco Reus e Mats Hummels sono ai saluti con i gialloneri. La sfida è importante anche per gli allenatori in panchina: da una parte c'è Carlo Ancelotti, mentre dall'altra c'è Edin Terzic, tecnico esordiente proprio con i tedeschi.

Ancelotti, perché ha il sopracciglio alzato: il motivo della sua espressione