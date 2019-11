Dortmund-Inter, le pagelle: Lautaro illude, Lukaku delude. Crolla de Vrij

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGELLE BORUSSIA DORTMUNDBURKI 6Non è responsabile dei due gol firmati da Lautaro Martinez e Vecino.HAKIMI 8Il migliore in campo del Borussia Dortmund. Le azioni più pericolose partono da lui: nella ripresa firma la doppietta decisiva.AKANJI 5.5È il primo a farsi sorprendere dal lancio di Godin sull’azione del vantaggio nerazzurro.HUMMELS 5.5In ritardo su Lautaro Martinez che con uno scatto lo lascia sul posto.SCHULZ 6Non è brillante nella respinta di Handanovic, sul tiro di Goetze, mandando a lato un colpo di testa. Spinge molto nella ripresa.WITSEL 6.5Un altro giocatore rispetto alla partita di andata.WEIGL 6Dopo Akanji e Hummels, lui è il terzo giocatore che si fa beffare dalla cavalcata di Lautaro Martinez. Ma cresce nel secondo tempo.SANCHO 7Insieme ad Hakimi è quello che impensierisce di più l’Inter.BRANDT 7Male nel primo tempo, risorge nella ripresa con il gol del 2-2.HAZARD 6Poco pericoloso. Un solo tiro in porta su errore di Skriniar.GOETZE 6.5Ci prova con un tiro che Handanovic devia in maniera provvidenziale. Suo l’assist per il primo gol del Dortmund.PACO ALCACER 6.5Lascia il segno appena entra perché ruba palla a Brozovic e il Dortmund pareggia con Brandt.FAVRE 7Una rimonta pazzesca quella del suo Dortmund.PAGELLE INTERHANDANOVIC 7Prodigioso su Goetze, che al 18’ prova a rimettere in parità la partita dopo il vantaggio firmato da Lautaro Martinez. Si ripete poco prima dell’intervallo su Sancho. Poi il Dortmund ne fa tre.GODIN 6Suo il lancio per Lautaro Martinez nell’azione del primo gol nerazzurro.DE VRIJ 5.5Si fa sorprendere dalla veemenza dei tedeschi.SKRINIAR 5.5Prima del raddoppio dell’Inter commette un errore che sarebbe potuto costare caro. Anche lui male nella ripresa.CANDREVA 6È suo l’assist per lo 0-2 momentaneo di Vecino.VECINO 6.5Non molla mai un pallone in mezzo al campo e si fa trovare pronto per il raddoppio.BROZOVIC 5Pesa davvero troppo il suo errore nel 2-2 del Borussia Dortmund.BARELLA 6Non si arrende mai, lotta fino alla fine.BIRAGHI 5Si becca un giallo già al primo minuto e va in tilt contro Hakimi. Non si riprende più.LUKAKU 5Duella senza esclusioni di colpi, ma non è mai pericoloso.LAUTARO MARTINEZ 7.5È il capolavoro europeo dell’Inter di Antonio Conte. Straripante quando sigla il vantaggio, formidabile con la sua apertura su Candreva quando dà avvio all’azione dello 0-2. Vista la sua prestazione, c’è grande rammarico per la rimonta dei tedeschi.SENSI 5.5Torna dall’infortunio, ma deve ancora recuperare.LAZARO 6Prova a fare qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto Biraghi.CONTE 5.5Benissimo nel primo tempo, ma che crollo nella ripresa.