Dortmund-Bayern, ore 18,30 Diretta Haaland contro Lewandowski, le formazioni ufficiali

La Bundesliga è già al bivio della sua stagione, dopo due giornate dal ritorno in campo. A Dortmund si gioca (ore 18.30) la sfida scudetto, il “der klassiker” del calcio tedesco. Il Borussia sfida, nel suo stadio (ancora privo di tifosi) il Bayern, una partita che può valere mezzo titolo, o qualcosa di più, per la squadra di Robert Lewandowski, che ha raggiunto Ciro Immobile in testa alla classifica provvisoria della scarpa d’oro. A sfidarlo, dall’altra parte del campo, c’è Erling Haaland, norvegese che in Bundesliga sta strabiliando a suon di gol. Sono 13 in tredici gare per il ventenne, poco meno della metà del rivale polacco, che i suoi 27 gol li ha messi a segno in 25 gare. I due, hanno invece un “ruolino di marcia” simili se si prendono in considerazione i gol totali segnati in stagione.- 4' conclusione di Hazard col piatto, tiro abbastanza centrale e bloccato in due tempi da Neuer.- 1' Borussia subito vicino al gol, Boateng salva sulla linea dopo il tiro di Haaland- è iniziata la garaBürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Brandt, Haaland, Hazard. All. FavreNeuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick