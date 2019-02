Doppio Prioteasa stende l'Eretum tra le polemiche: Il Ds Alessandri "Niente alibi ma il secondo rigore brucia".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel recupero infrasettimanale, il Villalba supera l'Eretum in rimonta, grazie alla doppietta di Flavio Prioteasa dagli undici metri. La formazione di Leone incamera così punti importanti in ottica salvezza, frantumando le possibilità degli eretini di riagganciare il treno dei play off. Eppure sono prorpio gli ospiti ad andare in vantaggio al 28' quando Di Ludovico pesca in profondità Toscano che a tu per tu con il portiere realizza con freddezza. Tre minuti dopo il pareggio degli ospiti: l'arbitro sanziona un fallo di mano di Calabresi, nonostante il difensore si ritrovi a breve distanza dal pallone, tra le proteste dei gialloblu. Dal dischetto Prioteasa non sbaglia fissando il risultato in parità. Nella ripresa la gara perde di qualità, complice le pessime condizioni del terreno di gioco che rendono la manovra difficoltosa. L'episodio che manda al tappeto l'Eretum arriva al 64' quando Pasqui, nel tentativo di rinviare, tocca un avversario dopo aver calciato il pallone. Il direttore di gara punisce il difensore gialloblu, decretando il secondo pentaly per i padroni di casa, trasformato ancora una volta dal bomber Prioteasa. Per il Monterotondo la possibilità di trovare il pareggio c'è, ma Toscano sciupa da due passi una ghiotta occasione.Nel dopo gara, le parole del Direttore Sportivo Francesco Alessandri arrivano puntuali: "Abbiamo approcciato bene la gara, andando in vantaggio su un campo difficile dove obiettivamente si faticava a mettere la palla a terra. Poi abbiamo subito questo primo rigore e la partita si è ingarbugliata. Nel secondo tempo è arrivata la beffa, perchè onestamente il secondo penalty è veramente molto discutibile in quanto il nostro giocatore tocca prima il pallone e sembra subire addirittura fallo. Questo non per giustificare una sconfitta che non doveva starci visto la voglia che c'era di fare risultato e le qualità della squadra. Dobbiamo rialzare la testa a cominciare dalla partita di domenica a Civitavecchia dove arriveremo senza giocatori importanti che oggi sono stati ammoniti. Non sarà facile perchè anche loro dovranno fare punti per la salvezza, ma abbiamo il dovere di fare risultato senza se ne ma".