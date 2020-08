Con l’ultimo verdetto si è chiuso il campionato più lungo della storia, tanto anomalo, quanto tormentato. Gli annali certificheranno il nono scudetto della Juventus a un solo punto dall’Inter, ma non potranno mai raccontare le difficoltà e le particolarità di una stagione divisa in due. L’ennesimo scudetto consecutivo dei bianconeri, al termine di una maratona di 124 gare in 40 giorni, è un’impresa che ne certifica il vantaggio accumulato in questi anni su tutte le altre squadre. Non ha saputo resistere la Lazio, che celebra comunque uno splendido Immobile, non è mai stata in lotta l’Inter, anche se la classifica sembrerebbe indicare tutt’altro. Dopo il lockdown il ruolino di marcia della squadra di Sarri (terza difesa del campionato con 43 gol subiti e 7 sconfitte totali) è stato deludente: 20 punti in 12 partite e addirittura solo 8 conquistati nelle ultime 8 gare. Eppure, il titolo lo ha vinto con due turni d’anticipo. Archiviato il campionato ora è il momento delle coppe, anche loro in un formato inedito e concentrato. Dopo l’abbuffata calcistica del campionato, Champions ed Europa League, avranno comunque un sapore diverso e avvincente, ogni partita non avrà un domani: o dentro o fuori. Tutte e cinque le nostre squadre hanno concrete possibilità di andare avanti. Misureremo quanto vale il nostro calcio post-covid, Inter e Roma, che apriranno la serie di sfide in Europa League, sono probabilmente quelle che ci arrivano meglio. Fonseca cambiando modulo ha rivitalizzato la squadra, avrà uno Smalling in meno, ma uno Zaniolo in più. Per ironia della sorte, è proprio la Juventus quella che fa nascere i maggiori dubbi sulla sua reale condizione e tenuta. Il Napoli, nel rispetto di Messi e del Barcellona, può giocarsela senza timori. L’Atalanta, unica italiana già ai quarti Champions, avrà più tempo per caricarsi e prepararsi al meglio per la suggestiva sfida con il Psg . Nulla è impossibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA