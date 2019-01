Dopo Godin l'Inter sfida la Premier per Herrera. Morata, sì al Siviglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rappresentante in Italia di Herrera, Claudio Vigorelli, era stato chiaro al Messaggero: «Hector piace a molti club di serie A». E infatti il messicano non è mai scomparso dai radar dell'Inter che, più della Roma (si registra anche un sondaggio del Milan), cerca di strappare il suo sì in vista dell'estate. I pericoli per i nerazzurri arrivano, però, soprattutto dalla Premier, dove il centrocampista classe '90 potrebbe percepire anche un ingaggio più alto. Intanto piovono conferme sull'accordo tra l'Inter e Godin: contratto biennale più opzione a circa 5 milioni a stagione. L'intesa va solo definita, il duo Marotta-Ausilio non teme dietrofront: l'uruguaiano (33 anni a febbraio) è in pugno. Umori opposti a Madrid. Il presidente dell'Atletico non avrebbe ancora abbandonato le ultime speranze. «Sia Godin sia l'Atletico stanno cercando la soluzione migliore per il bene di entrambe le parti. La dirigenza e il giocatore sanno già quello che penso a riguardo. Decideranno loro ciò che riterranno opportuno fare», il parere del tecnico Simeone, oggi in conferenza stampa.Restando in Spagna, Morata ha un'intesa con il Siviglia che ora cerca l'accordo con il Chelsea. Nel frattempo, i Blues hanno salutato Fabregas, prossimo rinforzo del Monaco: ritroverà il suo ex compagno Henry. Sempre il club di Ligue1 ha trovato un'intesa con Pepe. Duello a suon di milioni tra Psg e Barcellona per de Ligt e de Jong. La Juve, però, non molla: il difensore dell'Ajax resta un pallino dei dirigenti bianconeri.