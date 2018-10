La prima sezione del Tribunale nazionale Nado Italia ha deciso di non squalificare Giuseppe Rossi per l'uso della sostanza dopante dorzolamide e per il quale la Procura aveva chiesto un anno di stop. Per il 31enne attaccante solo una nota di biasimo. «Giustizia fatta per Giuseppe Rossi. Nessuna squalifica, grazie all'avvocato Sergio Puglisi Maraja e a Francesco Busardò», ha commentato su Twitter il procuratore Federico Pastorello.

