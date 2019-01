Doping, Giuseppe Rossi al Tna. Il legale: «Siamo ottimisti»

È durata circa due ore l'udienza d'appello del calciatore Giuseppe Rossi presso la II Sezione del Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia (presidente Luigi Fumagalli) in merito alla sua positività al Dorzolamide. In primo grado la procura capitanata da Pierfilippo Laviani aveva chiesto un anno di stop, mentre l'ex Parma e Fiorentina se l'era cavata con una nota di biasimo. Oggi l'appello della Procura innanzi quale hanno preso parte anche due consulenti: per la procura il direttore scientifico del laboratorio antidoping, Francesco Botré, per il calciatore il professor Francesco Paolo Busardò. Alla fine dell'udienza l'avvocato Sergio Puglisi Maraja ha dichiarato: «È stata un'udienza abbastanza lunga - le parole del legale - il Tribunale si riserva di decidere nei prossimi giorni. Siamo abbastanza ottimisti però aspettiamo la decisione perché è il tribunale che deve decidere». La sentenza è attesa nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA