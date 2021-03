31 Marzo 2021

di Eleonora Trotta

(Lettura 2 minuti)







Mancano solo tre mesi alla scadenza del contratto di Donnarumma. Ma nei progetti di Raiola non c’è un addio a parametro zero, come temono molti tifosi rossoneri. In assenza di offerte allettanti da altri club, per l’agente italo-olandese appare infatti complicato programmare una partenza a giugno. Per questo, da quanto trapela, il noto procuratore ha concordato un altro piano con il portiere classe '99.

Quale? Estendere adesso il contratto con i rossoneri a cifre mostre (8 milioni è l’ultima offerta contro la richiesta di 10-12) per poi, tra qualche anno, sostituire Navas (scadenza 2023) al Psg. Raiola ha ottimi rapporti con la società parigina e già da diversi mesi ha cercato di sollecitare offerte in linea con le sue richieste. Anche Gigio si è informato attraverso altri canali: si considera ormai un top e pronto per tutte le squadre di prima fascia. Ma né da Parigi né dalla Juventus sono arrivati i feedback sperati.

Così, la strada del prolungamento con il Milan appare obbligata nonostante un accordo ancora lontano e una distanza importante pure sulla durata del matrimonio. La proposta del Milan è per un contratto di cinque anni, mentre l’exit strategy di Raiola prevede due opzioni: un rinnovo di due anni o un prolungamento più lungo con una clausola molto bassa, sui 20 milioni di euro.

Intanto, dal Milan arrivano i primi segnali di nervosismo. Il dt Maldini non è disposto ad aspettare troppo Gigio e ha fissato una sorta di ultimatum. Se entro fine aprile non ci sarà un avvicinamento, allora la società rossonera approfondirà i contatti con gli eventuali sostituti.

