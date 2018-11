Nazionale, Donnarumma: «Orgoglioso di indossare questa maglia e di difenderla»

Il portiere del Milan e della Nazionale, a 19 anni parla della sua carriera e della sua giovane età. «Per me è stato un periodo un pò difficile perché inconsciamente dici 'non ci pensò, ma è normale che ci pensi sempre. Mi hanno aiutato la mia famiglia e la mia fidanzata che mi sono sempre stati vicini e non mi hanno fatto sentire tantissimo le difficoltà e mi hanno fatto andare avanti senza guardare a queste cose. Adesso guardo sempre avanti, sia dopo le critiche che dopo gli elogi. Sono contento di indossare la maglia della Nazionale e di difenderla. Sono migliorato ma non è mai abbastanza. Si può migliorare a 18, a 30 come a 40 anni. C'è sempre tempo per migliorare, io lo farò sempre, anche sul dettaglio perché è molto importante lavorare sul dettaglio, ovvero sull'errore che in partita si commette». Un pensiero anche per il ct Mancini. «Lo ringrazio per la fiducia, sono molto orgoglioso di rappresentare questa Nazionale, perché penso che sia il sogno di tutti i bambini. Il mister ha un buon rapporto con tutti e questa è una cosa molto bella. Fa sentire importanti tutti e fa dare a tutti il massimo in allenamento. Penso che il mio rapporto con lui sia uguale a quello che ha con gli altri: gioioso e scherzoso. Cosa pretende da me? Prima cosa parare, e poi di giocare anche la palla con i piedi che è un qualcosa che si fa nel calcio di adesso». Infine sui tanti giovani convocati dal ct. «Sono bravi giocatori, altrimenti mister Mancini non li avrebbe chiamati; devono crescere come dobbiamo crescere tutti perché siamo tutti molto giovani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA