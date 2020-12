Ligue 1, Domenech torna in panchina dopo 10 anni: è il nuovo allenatore del Nantes

Adesso il ritorno in panchina è ufficiale: l'ex ct della nazionale francese Raymond Domenech è il nuovo allenatore del Nantes, club attualmente al 16/o posto della Ligue 1. Lo ha annunciato il club con un comunicato, precisando che il nuovo tecnico ha firmato per sei mesi, con opzione per il rinnovo per un'altra stagione. Domenech prende il posto di Christian Gourcuff, esonerato per il cattivo rendimento della squadra. «Sono davvero felice e fiero di unirmi a un club mitico per il calcio francese come il Nantes - le parole di Domenech riportate sul sito della società -. Con il mio staff, mi metterò subito al lavoro affinché questo club ritrovi un piazzamento degno del proprio rango». Domenech non allenava dal 2010, dopo l' 'ammutinamentò della nazionale francese durante i Mondiali in Sudafrica. Quattro anni prima, nel 2006, aveva guidato i Bleu fino alla finale, persa ai rigori contro l'Italia di Marcello Lippi.

