Domani il via ai sedicesi di Coppa Italia Eccellenza

Dopo il week end di campionato, l'Eccellenza torna nuovamente in campo. Domani sono in programma i sedicesimi di finale di Coppa Italia Eccellenza con quindici dei sedici match in programma. Infatti la sfida tra Atrea e Valle del Tevere è stata posticipata a giovedì. In molti si aspettano un primo turno di coppa davvero emozionante con diverse grandi sfide e con alcune formazioni già chiamate a dare il massimo per cercare di passare il turno. Occhi puntati sull'Unipomezia, nonché formazione che ha vinto le ultime due edizioni di questa kermesse, che sfiderà l'Atletico Vecovio.

Ecco il programma della Coppa Eccellenza.

Montalto - Civitavecchia, Casal Barriera - Villalba, C. di Palombara - E. Monterotondo, Unipomezia - Atl.Vescovio, Cynthia - Almas, Ottavia - T. Nuova Florida, Arce - Insieme Ausonia, Itri - Latina S. Sermoneta, Campus Eur - Pomezia, L. Campoverde - P. C. Tor Sapienza, Boreale - Audace, Morolo - Pro Roma, Cavese - Grifone Gialloverde, Colleferro - Vigor Perconti, Montespaccato - Virtus Nettuno. Domani Astrea - Valle del Tevere.

