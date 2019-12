Lazio, è dolce il graffio del Panterone: «Ma non parliamo di scudetto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In certe situazioni a fare la differenza è la testa. Testa nel senso figurato di mentalità che nella Lazio è decisamente cambiata. E testa nel senso proprio di capoccia per dirla in romanesco. Quella che ci mette Caicedo al minuto 98 di una gara pazzesca. Ancora un gol nel finale per il panterone che dopo Sassuolo e Juve graffia anche il Cagliari. Quarto gol in campionato per il bomber d’ebano che ha regalato ai biancocelesti ben 9 punti. Una rete che porta la Lazio a meno 3 dallo scudetto. E immediatamente la testa corre a quel gol di Simeone che nell’anno del secondo tricolore portò proprio la Lazio a tre lunghezze dal titolo. Altri tempi. La parola scudetto fa quasi paura. Un sogno troppo grande ma che di giorno in giorno si fa via via più reale. La corsa sfrenata di Caicedo dopo il colpo da tre punti è un concentrato di felicità e lazialità. L’immagine della panchina che corre dietro un Felipe impazzito diventerà una delle istantanee di una stagione affascinante, incredibile. Da sogno. «Quest’anno stiamo dimostrando di avere quella cattiveria che c’è mancata due anni fa. Siamo più maturi, la nostra mentalità è cambiata. Questa vittoria vale oro e l’abbiamo confermato. Abbiamo sofferto e fatto una partita da squadra» sottolinea Felipe che però la parola scudetto non vuole proprio pronunciarla. Nemmeno guardare la classifica gli fa venire dei ripensamenti: «La classifica? Dobbiamo continuare così, è ancora lunga. Guarderemo partita dopo partita, ognuna di queste sarà una finale. Bisogna rimanere umili ma è sotto gli occhi di tutti che stiamo facendo una grande stagione. Ogni squadra ha la sua ambizione. Il nostro obiettivo è la Champions».E’ il gruppo a fare la differenza. Una squadra solida che rema dalla stessa parte. Titolari e riserve uniti verso la Champions perché nella pancia della Sardegna Arena nessuno si azzarda a parlare di scudetto. Inzaghi pesca ancora una volta i jolly dalla panchina e vince una gara che sembrava persa. Il tocco magico arriva ancora una volta da Luis Alberto. Il suo destro manda ko Rafael e accende l’orgoglio laziale: «Vogliamo sempre vincere, abbiamo cambiato mentalità, ora è quella giusta. Abbiamo fatto il pareggio, prima ci saremmo accontentati dell’1-1. Dalla panchina ci dicevano che dovevamo fare il secondo, dobbiamo tenere questa mentalità». Già, perché i sogni è bello condividerli e provare a trasformarli in realtà tutti insieme. Uniti si vince.