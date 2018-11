Doc Gallese, Nori: «A Tarquinia un pezzo di cuore»

La Doc Gallese 2010 si prepara all’esame del derby contro la Corneto Tarquinia. Si candida a una maglia da titolare Manuel Nori dopo un problema muscolare e affida le sue parole al portale del club: “Innanzitutto speriamo che questa sosta serva a qualcosa anche se la vedo dura. In questi ultimi anni sui campi di gioco le ho viste veramente di tutti i colori. Gli arbitri sono quelli che ci permettono di giocare a farci divertire. Anche se il motivo per cui è arrivata è brutto, per noi è stata benedetta. La sosta ci permetterà di recuperare qualche infortunato anche se Salvati e Mascarucci non li potremo avere. A Tarquinia ho lasciato un pezzo di cuore. Dal direttore Ciro Granato ai dirigenti fino ai compagni. Sono stato benissimo ma le divergenze col presidente, anche per mia colpa, hanno fatto sì che prendessi un’altra squadra. Ritrovo con piacere tanti amici come Iacomini, Pastorelli, Martelli, Antonini coi quali ho fatto un anno e mezzo fantastico. Conosco bene anche Federici, insieme a lui ho condiviso tutto il corso allenatori. Loro sono una squadra che può lottare per i primi tre posti. Se devo fare il tifo per chi vince il campionato lo faccio per loro e per Del Canuto. Ci tengo a far bene anche se far bene non vuol dire per forza di cose vittoria”.

Ultimo aggiornamento: 19:28

