L'uno a uno finale non basta alla Doc Gallese per ribaltare la sconfittasubita all'andata dalla Vigor sul campo di Acquapendente. La neopromossa squadra viterbese, lascia dunque ai "cugini" la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione. Il gol di Sciommeri, segnato dopo 20 minuti dal fischio d'inizio, aveva lasciato presagire la possibilità per il Gallese di ribaltare il risultato dell'andata (2-1) e passare così il turno. Il pareggio di Coccetti, dopo solo sette minuti dal vantaggio locale, ha rimesso tutto la qualificazione dalla parte della Vigor. Nella ripresa, l'equilibrio visto nel primo tempo, è stato reiterato, facendo rimaenre inalterato il risultato che ha dato la qualificazione alla Vigor Acquapendente. © RIPRODUZIONE RISERVATA