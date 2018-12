Doc Gallese, arriva Tersigni

La Doc Gallese 2010 ha intenzione di fare la voce grossa sul mercato: la società ha comunicato il tesseramento di Carmine Tersigni. Il giocatore che gioca nel pacchetto arretrato, classe 1983, quest'anno era il capitano del Santa Marinella e negli anni scorsi ha vestito le maglie di Grifone Monteverde, Ronciglione United e San Lorenzo Nuovo. Con un passato anche in serie C e D con ben 42 presenze tra Virtus Lanciano, Pisoniano e Guidonia, Tersigni andrà a colmare il vuoto lasciato dalla recente partenza di Mascarucci. Un giocatore di grande esperienza in dote a mister Forti per completare il reparto insieme a Mazzucco e Santucci. Domani prima sgambata al Martinozzi. Sempre a Carbognano è previsto il primo allenamento di Piergiorgio Altissimi con quale il diesse Andrea Scarpetta dovrebbe chiudere l’accordo e la firma. Allo stesso tempo la Doc Gallese 2010 saluta Patrizio Sciommeri. «Ringraziamo il bomber per il suo contributo – afferma il ds Scarpetta – ed per il suo comportamento molto professionale sia dentro e fuori dal campo. Lo scorso anno è stato uno dei principali artefici della vittoria del campionato. E’ stato un piacere averlo con noi anche se il calcio purtroppo ci mette di fronte spesso a decisioni prese a malincuore».

Ultimo aggiornamento: 18:01

