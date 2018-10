Doc Gallese 2010 in emergenza: il portiere gioca in attacco contro il Vigor

La Doc Gallese 2010 ha perso 4-2 in trasferta nell'andata dei sedicesimi di finale di Coppa Promozione. Ma tutto sommato il risultato conseguito lì è positivo se si considera che la qualificazione è aperta dato che i biancorossi si sono presentanti con undici giocatori nella lista ad Acquapendente. E tra questi c'era Matteo Laurenti nel ruolo di attaccante (in porta c'èra l’altro portiere Coretti) vista l’indisponibilità di un numero infinito di giocatori. Ai già preannunciati Salvati, Sciommeri, Rizzo, Nori, Cioccolini e Mascarucci si sono aggiunti Molon e Mechilli. Emergenza che ha costretto appunto Gianni Boccia a schierare Laurenti nel reparto d’attacco insieme a Cavalieri e Pisani. Laurenti che si procura addirittura il calcio di rigore trasformato dallo stesso Cavalieri per il parziale di 2-1. Dopo la doppietta di Cacciavillani e le reti Rotunno ed Avola il Doc Gallese 2010 accorcia le distanze ancora una volta a tempo scaduto con Mazzucco per un 4-2 che lascia tutto in ballo in vista del ritorno in programma a Gallese.

