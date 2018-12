Doc Gallese 2010, alla corte di Forti arriva Lucci

Doc Gallese 2010 scatenata sul mercato: dopo l'arrivo di Carmine Tersigni, la società ha ufficializzato l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Michele Lucci. Si tratta di un centrocampista nato a Viterbo di grande esperienza. Lucci ha iniziato la stagione con la compagine umbra del Giove. Lo scorso anno ha alzato al cielo la Coppa Lazio Promozione a Montalto proprio con Maurizio Forti allenatore che lo ha voluto fortemente ora qui a Gallese: “Ringrazio la società Doc Gallese ed in particolar modo il direttore Andrea Scarpetta e mister Forti per avermi voluto qui. Di offerte questi giorni ne ho avute ma credo che il Gallese sia la scelta giusta. Questa squadra non merita assolutamente questa classifica e bisognerà subito mettersi al lavoro per rimediare. Ritrovo con piacere tanti ragazzi che conosco bene a cominciare da Nori che ho avuto come compagno a Pianoscarano passando per Mazzucco, Mechilli e Cavalieri”.Oltre a Michele Lucci la società Doc Gallese ha rinforzato anche lo staff tecnico a disposizione di mister Forti con l’arrivo del professor Alessandro Santoro.

