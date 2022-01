Djokovic, a rischio pure il Roland Garros. La Francia introduce l'obbligo di vaccino per gli atleti (anche stranieri)

Dopo aver perso la possibilità di partecipare all'Australian Open, il primo dei grandi slam del 2022, Novak Djokovic vede allontanarsi la possibilità di partecipare anche al Roland Garros. La Francia ha introdotto infatti l'obbligo vaccinale per tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano nel Paese per partecipare a eventi sportivi. Il governo ha precisato che le regole per il super green pass francese, si applicheranno anche agli stranieri che entreranno nel paese per gareggiare.

APPROFONDIMENTI MELBOURNE Australian Open, ok Berrettini. Out Fognini-Caruso AUSTRALIAN OPEN Nole sorride e torna a Belgrado: selfie con i fan DJOKOVIC Il Nole-gate manda in tilt l'Atp LA STORIA La "guerra" politica tra Serbia e Australia PARIGI Djokovic potrebbe giocare a Parigi PERSONE Djokovic espulso dall'Australia, vola a Dubai IL PERSONAGGIO Djokovic sostituito da Salvatore Caruso, 150° al mondo:... SPORT Nadal: «Djokovic? Gli Australian Open saranno grandi con o...

Il riferimento al numero uno del tennis mondiale è chiaro. Djokovic, che nelle scorse ore è tornato in Serbia, dovrà riflettere sul futuro della sua carriera, che almeno per questa stagione, sembra legata a doppio filo con la questione vaccini.